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El evento conmemorativo se realizará el 8 de mayo con participación de autoridades, estudiantes y fuerzas armadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) convocó a la ciudadanía a asistir a la representación histórica de la Toma de Ciudad Juárez, acontecimiento clave de la Revolución Mexicana ocurrido en 1911.

La actividad se llevará a cabo este viernes 8 de mayo a las 10:00 de la mañana en el paraje conocido como Ojo de Orozco, ubicado en las inmediaciones del Museo Casa de Adobe, en la zona del río Bravo.

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La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que esta conmemoración, a 115 años de los hechos, busca resaltar la relevancia histórica del episodio, considerado un punto de inflexión en el rumbo político del país.

“Representa un momento significativo en la historia nacional y en la identidad de Ciudad Juárez”

El evento incluirá una escenificación teatral, acto protocolario y la participación de la banda de guerra del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, así como de estudiantes de la Escuela Secundaria Federal No. 18.

Autoridades y organizadores subrayaron que el sitio del Ojo de Orozco fue un punto estratégico durante el movimiento revolucionario, lo que refuerza su valor simbólico dentro de la memoria histórica local.

Para el desarrollo del evento se contará con medidas de seguridad y atención, como ambulancias, patrullas, cuatrimotos, puntos de hidratación y baños portátiles, además de la coordinación de dependencias municipales y corporaciones de seguridad.

La representación forma parte de los esfuerzos por preservar el patrimonio cultural e ისტორico, así como fortalecer la identidad y el conocimiento de la historia entre la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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