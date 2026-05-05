Presenta Instituto de la Juventud resultados de evento Freestyle Master en Ciudad Juárez

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Más de 50 mil asistentes y derrama económica superior a 2 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud dio a conocer los resultados del evento Freestyle Master Series (FMS), realizado el pasado 25 de abril en la Plaza de la Mexicanidad, durante una reunión con regidores de la Comisión Edilicia de la Juventud.

De acuerdo con la información presentada por el director del Instituto, Luis Osvaldo Rivas García, el evento reunió a más de 50 mil personas y se desarrolló durante aproximadamente cuatro horas.

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Las autoridades destacaron que el evento registró saldo blanco, derivado del operativo de seguridad implementado y la ausencia de venta de bebidas alcohólicas, lo que permitió mantener un ambiente familiar.

Asimismo, se informó que la actividad generó una derrama económica superior a los 2 millones de pesos, con impacto principalmente en sectores como el hotelero y de transporte, además de la instalación de puntos de venta relacionados con el freestyle.

“El evento registró saldo blanco gracias al operativo de seguridad implementado”

Como parte de la dinámica, se integraron expresiones de arte urbano mediante la intervención de vehículos donados por la Operadora Municipal de Estacionamiento, los cuales fueron utilizados por jóvenes artistas para crear obras durante el evento.

La reunión permitió a los integrantes de la comisión conocer los alcances del evento, considerado uno de los de mayor convocatoria juvenil en la ciudad, así como su impacto económico y social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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