Realiza Municipio asamblea pública sobre Presupuesto de Egresos 2026

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Ciudadanos, académicos, jóvenes y organizaciones civiles presentaron planteamientos y sugerencias a directores municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal llevó a cabo la Asamblea Pública para informar sobre el Presupuesto de Egresos 2026, con la participación de ciudadanos, académicos, integrantes de asociaciones civiles y jóvenes.

El director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, informó que durante el encuentro se recibieron planteamientos, ideas y sugerencias dirigidas a distintas áreas de la administración municipal.

“Tuvimos una gran participación de la ciudadanía, entre académicos, integrantes de asociaciones civiles, público en general y algo que fue muy relevante, acudió un número importante de jóvenes”.

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El funcionario señaló que las propuestas fueron escuchadas por directoras y directores municipales, con el propósito de dar seguimiento a las inquietudes planteadas durante el ejercicio de participación ciudadana.

Aguilera Brenes destacó que la asamblea permitió mantener un diálogo sobre la forma en que se ha ejercido el presupuesto durante los primeros seis meses del año, así como fortalecer la comunicación entre ciudadanía y gobierno.

El director de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, consideró que este tipo de ejercicios contribuye a retroalimentar el trabajo de las dependencias, además de fomentar una participación ciudadana informada sobre los procedimientos administrativos.

“Estos ejercicios están fabulosos, pero que no se quede nomás aquí”.

En la asamblea participaron titulares y representantes de distintas dependencias municipales, entre ellas el Instituto Municipal de las Mujeres, Obras Públicas, Limpia, IPACULT, Instituto Municipal de la Juventud, Desarrollo Urbano, Redes Sociales y Comunicación Social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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