Realiza Municipio actividades de concientización por el Día Internacional de las Migraciones

Derechos Humanos enfocará acciones en sensibilizar a la población receptora sobre la realidad de las personas migrantes

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de las Migraciones, que se conmemora este 18 de diciembre, la Dirección de Derechos Humanos del Municipio realizará diversas actividades de concientización con el objetivo de visibilizar las causas, efectos y condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas en contexto de movilidad.

El director de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, explicó que estas acciones buscan generar empatía y comprensión entre la población receptora, al dar a conocer las circunstancias que obligan a miles de personas a abandonar sus lugares de origen y los riesgos que enfrentan durante su tránsito.

“Es un buen momento para visibilizar los efectos de la migración en las personas, las causas que generan que salgan de su domicilio y concientizar a las poblaciones receptoras sobre lo que van viviendo durante este proceso”, expresó el funcionario.

Las actividades consistirán principalmente en el reparto de información y acciones de sensibilización en la Zona Centro de la ciudad, en puntos como Plaza de Armas y el Monumento a Benito Juárez, además de intervenciones informativas en tres escuelas, donde se brindará orientación directa a estudiantes.

González Reyes detalló que este esquema, conocido como capacitación cruzada, no está dirigido directamente a las personas migrantes, sino a la comunidad que las recibe, con el propósito de fortalecer la comprensión social sobre el contexto y las dificultades que enfrentan quienes se encuentran en situación de movilidad.

Respecto a la situación actual en la ciudad, informó que el número de personas migrantes alojadas en el albergue municipal ha disminuido, principalmente por las políticas migratorias de la administración federal de Estados Unidos, aunque se mantiene un promedio de alrededor de 20 personas, con flujo constante de entradas y salidas.

Añadió que el Municipio continúa colaborando con el Instituto Nacional de Migración, en especial en el alojamiento temporal de personas que se encuentran en espera de vuelos de retorno a sus países de origen.

El funcionario destacó que Ciudad Juárez cuenta con una tradición histórica de recepción de población migrante, lo que ha contribuido al desarrollo cultural, social y económico de la ciudad, y subrayó que existen mecanismos para facilitar la incorporación de estas personas a la vida productiva local, así como apoyos para quienes optan por el retorno, incluyendo descuentos en traslados.

La Dirección de Derechos Humanos informó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el calendario y el alcance de las actividades programadas.

