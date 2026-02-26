Realiza Limpia operativo especial en Samalayuca

Publicidad - LB2 -

Retiran bolsas de residuos y sanea predio que invadía arroyo vehicular y banqueta.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia llevó a cabo un operativo especial de limpieza en el poblado de Samalayuca, en respuesta a solicitudes de habitantes del ejido, informó el titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan.

El funcionario detalló que se efectuaron dos intervenciones principales: el retiro de bolsas de basura previamente recolectadas por vecinos durante una jornada comunitaria y la limpieza de un predio con acumulación considerable de residuos que ya invadían el arroyo vehicular y la banqueta.

La cuadrilla suroriente trabajó en tres puntos distintos del poblado, incluyendo el levantamiento de desechos y acciones complementarias en calles y avenidas.

Durante la jornada participaron también voluntarios de la comunidad, quienes colaboraron con el personal municipal para agilizar las labores.

Solís Kanahan hizo un llamado a residentes y visitantes para mantener un manejo adecuado de los residuos, especialmente ante el crecimiento turístico que ha registrado la zona en los últimos años.

“Invitamos a los pobladores y a los juarenses que visitan este poblado a que hagamos un manejo responsable de la basura… que lleven consigo bolsas, las aten correctamente y las depositen en los contenedores autorizados”.

El director señaló que la dependencia ha brindado apoyo constante en eventos culturales y actividades turísticas organizadas en coordinación con la presidencia seccional, con el objetivo de conservar en condiciones adecuadas uno de los principales puntos de interés turístico del suroriente del municipio.

