Realiza JMAS limpieza de drenaje en La Floresta tras inundaciones

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas retiraron basura y toallas húmedas de 400 metros de tubería en el fraccionamiento afectado

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas del Departamento de Alcantarillado de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizaron labores de limpieza en la red de drenaje del fraccionamiento La Floresta, luego de detectar obstrucciones provocadas principalmente por basura y toallas húmedas.

El sector fue uno de los más afectados por las inundaciones registradas tras las lluvias del pasado 23 de enero, por lo que se reforzaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo para evitar nuevos taponamientos.

- Publicidad - HP1

El coordinador del Distrito 5 del Departamento de Alcantarillado, Abraham Méndez, informó que la red sanitaria presentaba azolve por acumulación de tierra y residuos sólidos, situación que contribuyó a los encharcamientos durante las precipitaciones.

“En las pasadas lluvias la red se azolvó, lo que originó inundaciones. Actualmente realizamos acciones de mantenimiento constante para apoyar a los vecinos; sin embargo, seguimos encontrando gran cantidad de basura, especialmente toallas húmedas”.

El funcionario explicó que los trabajos forman parte de un compromiso asumido con los habitantes del fraccionamiento y detalló que, por instrucción del director ejecutivo Marco Licón, se mantiene comunicación permanente con los vecinos para brindar atención y seguimiento.

Durante el operativo se empleó equipo especializado tipo vactor y personal técnico, logrando la limpieza de 400 metros lineales de tubería y la extracción de un dompe de residuos, principalmente botellas de plástico y toallas húmedas.

La JMAS reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar arrojar desechos al sistema de drenaje, al señalar que estas prácticas generan brotes de aguas negras, taponamientos e inundaciones que afectan directamente a las familias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.