Realiza J+ mantenimiento en red sanitaria de la colonia Chaveña

Los trabajos buscan prevenir brotes de aguas negras y mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) implementó trabajos de mantenimiento en la red de alcantarillado de la colonia Chaveña, con el objetivo de prevenir brotes de aguas negras y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario.

Las labores se realizan con el apoyo de cuatro equipos de inyección y succión tipo Vactor, los cuales llevan a cabo la limpieza de líneas para retirar residuos que provocan taponamientos y afectaciones recurrentes al drenaje.

Los trabajos se concentran en las calles Globo, Primer Centinela, Segundo Centinela, Mauricio Corredor e Insurgentes, donde personal operativo retira desechos sólidos acumulados al interior de la red.

Ramón Castañeda, operador del Distrito Tres de Alcantarillado de la J+, explicó que durante las maniobras se ha detectado una alta presencia de basura, grasa, trapos y tierra, lo que afecta directamente el flujo del sistema.

“Estamos dando mantenimiento para bajar niveles; estamos encontrando mucha basura, grasa, trapos y tierra, así que la recomendación es que no tiren basura, eso es el principal motivo que ocasiona los taponamientos”.

De manera paralela, la dependencia atiende la reparación de un hundimiento expuesto en el cruce de las calles 5 de Febrero y Antonio de Otermín, donde se instalan aproximadamente 18 metros de tubería de alcantarillado que ya había cumplido su vida útil.

Las autoridades informaron que los trabajos en la colonia Chaveña se extenderán hasta la tarde de este viernes, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar evitando tirar basura en la vía pública o en las alcantarillas, como medida preventiva para mantener en buen estado la infraestructura sanitaria.

