Realiza Gobierno Municipal censo en mercados e invita a comerciantes a regularizarse

Publicidad - LB2 -

Los operativos se llevaron a cabo en siete mercados para actualizar padrones y promover permisos y capacitación sanitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez informó que durante los días 19, 20, 21 y 22 de enero se realizaron operativos de censo en diversos mercados de la ciudad, con el objetivo de invitar a las y los comerciantes a regularizar su situación y tramitar los permisos correspondientes.

Las acciones estuvieron a cargo de la Coordinación de Mercados, dependiente de la Dirección de Regulación Comercial, y permitieron impactar directamente a siete centros de abasto: Echeverría, Francisco I. Madero, Las Rosas, Yepómera, Matías, Las Américas y Venecia.

- Publicidad - HP1

El titular de Regulación Comercial, Oscar Guevara Ramírez, explicó que estos censos forman parte de un proceso permanente de actualización del padrón de comerciantes, con el fin de contar con registros vigentes y fortalecer el orden en la actividad comercial.

“En esta ocasión se impactó a siete mercados”, señaló el funcionario al detallar el alcance de los operativos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Durante las visitas, también se invitó de manera directa a los comerciantes dedicados a la elaboración de alimentos a participar en el Curso de Manejo Higiénico de los Alimentos 2026, requisito indispensable para la obtención y renovación de permisos municipales.

La capacitación se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Auditorio Benito Juárez, y permitirá a las y los asistentes obtener una constancia gratuita.

De acuerdo con la autoridad municipal, este curso es uno de los requisitos necesarios para completar los trámites de regularización, además de permitir a los comerciantes acceder a los descuentos que otorga el Gobierno Municipal, como parte de las políticas de apoyo impulsadas por la administración encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.