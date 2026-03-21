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Realiza Estado feria “Cuenta Conmigo” con salud, trámites y atención animal en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La jornada en el Deportivo Satélite reunió servicios médicos, afiliación a MediChihuahua, vacunación, trámites estatales y atención para mascotas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado llevó a cabo en el Deportivo Satélite la primera Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026, con el propósito de acercar atención integral, trámites y servicios gratuitos a la población de Ciudad Juárez en un solo espacio.

Durante la jornada se ofrecieron más de 18 programas gratuitos de la Secretaría de Salud, además de asesorías y gestiones administrativas para facilitar el acceso de las familias juarenses a distintos apoyos institucionales sin necesidad de trasladarse a varias oficinas.

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En el evento participaron dependencias como la Coordinación Estatal de Licencias, el Registro Civil, Recaudación de Rentas, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la Fiscalía General del Estado, lo que permitió concentrar servicios de salud y trámites oficiales en una misma sede.

Entre las acciones médicas y preventivas se instaló un módulo de afiliación a MediChihuahua, así como espacios para vacunación, consultas médicas, dentales y nutricionales, entrega de medicamentos, atención en salud mental, mastografías y actividades de prevención de enfermedades cardiometabólicas y de transmisión sexual.

“Se aplicó la vacuna contra el sarampión a personas de entre 6 meses y 49 años de edad”.

De acuerdo con lo informado durante la feria, esta acción formó parte de la estrategia de prevención impulsada en el evento, donde también se buscó reforzar la cobertura de servicios básicos de salud entre la población fronteriza.

“También se aplicaron vacunas antirrábicas a perros y gatos, además de brindar orientación sobre el cuidado de mascotas”.

La feria incluyó además dinámicas deportivas, activación física, acciones de cuidado del arbolado y espacios recreativos para niñas y niños, con una oferta complementaria orientada a la convivencia comunitaria y al bienestar integral de las familias asistentes.

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