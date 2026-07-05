Reafirma Ortiz Orpinel política de cero tolerancia contra la extorsión en Ciudad Juárez

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El alcalde en funciones aseguró que el combate al llamado “cobro de piso” se mantiene en coordinación con autoridades estatales y federales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, aseguró que en Ciudad Juárez existe una política de cero tolerancia contra la extorsión y afirmó que la administración municipal mantiene una coordinación permanente con los gobiernos estatal y federal para combatir este delito.

El edil señaló que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal trabaja de manera conjunta con las corporaciones de seguridad de los otros dos órdenes de gobierno para atender los casos de extorsión, incluidos los relacionados con el denominado “cobro de piso”.

“Hay cero tolerancia a las extorsiones”, expresó Ortiz Orpinel al referirse a la estrategia de seguridad implementada para enfrentar este delito.

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El alcalde sostuvo que las estadísticas muestran una disminución en la incidencia de este ilícito, aunque reconoció que se mantiene como un tema prioritario para las autoridades debido al impacto que genera en comerciantes, empresarios y ciudadanos.

De acuerdo con información de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, los casos de extorsión han registrado variaciones durante los últimos años y persiste un subregistro debido a que muchas víctimas no presentan denuncia por temor a represalias. Las autoridades también han señalado que una parte importante de los eventos corresponde a extorsiones telefónicas o virtuales, perpetradas por delincuentes oportunistas.

Ortiz Orpinel reiteró que el Gobierno Municipal continuará fortaleciendo las acciones de prevención y coordinación institucional para atender este delito, con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad a la población y al sector productivo de la ciudad.

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