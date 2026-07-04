Instruye Ortiz Orpinel atención integral para colonia Valle Dorado

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El alcalde anunció acciones de fumigación, atención veterinaria y vacunación tras recorrer el sector y dialogar con vecinos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, instruyó la implementación de una atención integral para la colonia Valle Dorado, luego de recorrer el sector y recoger las principales inquietudes de sus habitantes, entre ellas la presencia de garrapatas y la necesidad de reforzar las acciones preventivas en materia de salud y bienestar animal.

Durante la visita, el alcalde informó que solicitó la intervención de la Dirección de Ecología y de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) para atender las condiciones detectadas en la colonia.

“Dentro del recorrido me acabo de dar cuenta que verdaderamente hay un problema, por eso voy a solicitarle de manera directa a la Dirección de Ecología y también a DABA que acudan a Valle Dorado”, señaló.

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Ortiz Orpinel explicó que las altas temperaturas hacen necesario reforzar las medidas de prevención, por lo que se contempla realizar una jornada de fumigación para disminuir riesgos sanitarios en beneficio de las familias que habitan en el sector.

Asimismo, indicó que durante el recorrido se detectaron perros en situación de calle con presencia de garrapatas, por lo que DABA brindará atención veterinaria y llevará a cabo acciones de vacunación para prevenir afectaciones tanto en los animales como en la población.

“Hemos detectado algunos perritos que andan en la calle y tienen garrapatas; le voy a pedir a DABA y a la Dirección de Ecología que acudan para que nos ayuden también con la vacunación”, expresó.

El presidente municipal reiteró que su administración mantendrá el trabajo cercano con la ciudadanía, mediante recorridos en las colonias para identificar necesidades y coordinar la participación de distintas dependencias en la atención de problemáticas que impactan la calidad de vida de los juarenses.