Reabre FAA espacio aéreo en El Paso tras cierre por incursión de drones

Autoridades levantan restricción horas después de anunciar suspensión de 10 días; descartan riesgo para aviación comercial

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la mañana de este miércoles la restricción temporal del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, apenas horas después de haber anunciado un cierre de 10 días que suspendía todas las operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Paso (KELP).

El organismo federal informó a través de redes sociales que la medida fue cancelada al determinar que no existe amenaza para la aviación comercial, por lo que los vuelos comenzaron a reanudarse de manera normal durante la mañana.

El cierre había sido clasificado como una restricción por razones de seguridad nacional, lo que implicaba la suspensión total de vuelos comerciales, de carga y privados en la zona fronteriza. La decisión generó incertidumbre entre aerolíneas, pasajeros y autoridades locales debido a la falta inicial de detalles públicos.

Posteriormente, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó que la medida respondió a una incursión de drones vinculada a un cártel cerca de una base militar, situación que —aseguró— fue atendida de manera inmediata por la FAA y el Departamento de Defensa.

“Actuamos con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para el transporte comercial en la región”, señaló Duffy en la red social X.

El funcionario no precisó cuántos drones estuvieron involucrados ni detalló los procedimientos utilizados para desactivarlos. Tampoco se aclaró públicamente qué tipo de actividad motivó la presencia de los dispositivos aéreos no tripulados en las inmediaciones de instalaciones militares.

La restricción inicial contemplaba una duración de 10 días, lo que habría mantenido cerrado el aeropuerto hasta el 20 de febrero. Sin embargo, la medida fue revertida en cuestión de horas tras la evaluación de las autoridades de seguridad.

El incidente no afectó directamente el espacio aéreo mexicano ni las operaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, aunque la cercanía geográfica generó seguimiento por parte de autoridades y usuarios fronterizos.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes adicionales ni afectaciones en cruces terrestres. Las autoridades estadounidenses indicaron que el tráfico aéreo en El Paso opera con normalidad desde la mañana de este miércoles.