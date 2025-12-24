Movil - LB1A -
    diciembre 24, 2025 | 12:43
    Juárez / El Paso

    Proyecta alcalde un año con mayor inversión en obra pública y servicios municipales

    Juárez / El Paso

    

    POR Redacción ADN / Agencias
    Presupuesto 2026 priorizará infraestructura, mantenimiento urbano y servicios esenciales en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez avanza en la planeación del ejercicio fiscal 2026 con un presupuesto orientado a fortalecer la obra pública y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, con énfasis en infraestructura vial, mantenimiento urbano y espacios recreativos y deportivos para la comunidad.

    El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que una parte sustancial de los recursos estará destinada a servicios públicos que inciden directamente en la calidad de vida, entre ellos la recolección de basura, rubro que representa una inversión superior a los 600 millones de pesos y que actualmente mantiene cobertura total en la ciudad con un servicio continuo.

    “Es fundamental sostener los servicios públicos que impactan de manera directa en la vida diaria de las familias juarenses, y la recolección de basura es uno de los más importantes”, expresó el alcalde.

    Dentro de los proyectos contemplados para el próximo año se incluyen obras de alto impacto vial, como la construcción de nuevos puentes en el eje vial Juan Gabriel y el bulevar Zaragoza, así como en la vialidad Juan Pablo II, acciones orientadas a mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslado en distintos sectores de la ciudad.

    El plan de inversión también considera el desarrollo del Parque Norponiente y la próxima inauguración de la primera etapa del Parque Suroriente, donde ya se observan avances significativos, entre ellos un tobogán de gran escala de acceso gratuito, diseñado para el disfrute de niñas y niños.

    Pérez Cuéllar indicó que se mantendrá una inversión constante en obra pública y mantenimiento de vialidades principales, políticas que han tenido buena recepción entre la ciudadanía y que continuarán siendo prioridad de la administración municipal durante 2026.

    El alcalde subrayó que la planeación presupuestal busca equilibrar el crecimiento urbano con la prestación eficiente de servicios, a fin de consolidar una ciudad funcional y con mejores condiciones para sus habitantes.

