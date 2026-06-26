Acercan servicios de salud a personal de la SSPM mediante brigada integral

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Empleados del Distrito Sur recibieron atención médica preventiva y diversos servicios especializados durante cuatro días.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en coordinación con la Dirección General de Centros Comunitarios, realizó una brigada integral de salud en las instalaciones del Distrito Sur con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos al personal operativo y administrativo de la corporación.

Durante cuatro días, personal médico y especializado brindó atención a las y los trabajadores sin interferir con el desarrollo de sus actividades laborales, como parte de una estrategia orientada al cuidado de la salud del personal.

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Entre los servicios ofrecidos se incluyeron consultas de medicina general, atención odontológica, entrega de medicamentos, revisiones de optometría con donación de lentes, estudios de ultrasonido para agentes embarazadas, retiro de verrugas y medición de glucosa, además de otras acciones preventivas.

“Estas acciones reflejan la coordinación permanente entre las distintas dependencias del Gobierno Municipal para acercar servicios que contribuyan al cuidado de la salud y a una mejor calidad de las y los empleados.”

La SSPM destacó que este tipo de actividades forman parte del trabajo conjunto entre dependencias municipales para fortalecer el bienestar físico y emocional de quienes integran la corporación policial.

“La Secretaría de Seguridad Pública Municipal agradece el respaldo de la Dirección General de Centros Comunitarios y reitera su compromiso de continuar impulsando estrategias interinstitucionales que fortalezcan el bienestar físico y emocional de las y los integrantes de la corporación.”

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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