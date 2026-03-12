Proponen rescatar frases típicas de Juárez para fortalecer la identidad fronteriza

Publicidad - LB2 -

Ciudadanos presentaron el proyecto “Tu memoria es nuestra historia” ante regidores para promover la memoria colectiva de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano se reunieron con ciudadanos que presentaron el proyecto “Tu memoria es nuestra historia”, iniciativa que busca rescatar frases y expresiones típicas de Ciudad Juárez para fortalecer la identidad cultural de la frontera.

Durante el encuentro participaron el coordinador de la comisión, Alejandro Daniel Acosta Aviña, y la regidora Mireya Porras Armendáriz, quienes escucharon la propuesta presentada por Itzel Aguilera, representante del proyecto ciudadano.

La iniciativa tiene como objetivo recuperar expresiones populares y costumbres de la vida cotidiana juarense, a partir de testimonios de personas adultas mayores que compartieron historias y recuerdos sobre cómo era la ciudad décadas atrás.

“La intención es que las personas sientan una identificación directa con su ciudad y que se conserve la memoria colectiva”.

Aguilera explicó que el proyecto busca preservar frases representativas de la cultura fronteriza, con el propósito de generar un mayor sentido de arraigo entre las nuevas generaciones.

Entre las expresiones que se han recopilado hasta ahora se encuentran “Arre Lulú”, “Wacha, está al puro centavo”, “Vamos al chuco”, “Nací, crecí y sigo en Juárez, es mi hogar”, “Soy feliz en Juárez” y “En Juárez no dejamos que el miedo sea más fuerte”.

Como parte de la propuesta, los promotores plantearon utilizar estructuras metálicas porta pendones instaladas en distintas calles de la ciudad, que fueron colocadas durante la visita del Papa Francisco en 2016 y que actualmente se encuentran en desuso.

El regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña indicó que la propuesta será analizada en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Urbano, con el fin de determinar el posible uso de estas estructuras.

El edil consideró positivo el planteamiento, al señalar que rescatar la memoria colectiva de la frontera puede contribuir a fortalecer la identidad cultural de Ciudad Juárez.

