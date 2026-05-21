Proponen festival cultural de pueblos originarios en la frontera

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El proyecto busca reunir comunidades indígenas de Ciudad Juárez y Texas para fortalecer tradiciones y convivencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias de Desarrollo Económico y Turismo, así como de Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas, sostuvieron una reunión con representantes de pueblos originarios para analizar la organización del festival cultural “Raíces sin frontera”, proyectado para realizarse en agosto en territorio texano.

Durante el encuentro, David Maldonado, integrante de la comunidad mixteca y colaborador del Centro Municipal de Pueblos Originarios, presentó la propuesta del evento cultural, cuyo objetivo es fortalecer los vínculos entre comunidades indígenas de ambos lados de la frontera y difundir sus tradiciones entre la población.

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El proyecto contempla la participación de comunidades mixteca, chinanteca, rarámuli, mazahua y wixárika radicadas en Ciudad Juárez, las cuales compartirán expresiones culturales relacionadas con la danza, gastronomía y costumbres tradicionales.

Los organizadores señalaron que el festival también busca acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de los pueblos originarios de Chihuahua y de quienes han preservado sus raíces en esta frontera, promoviendo espacios de convivencia e identidad cultural.

Maldonado informó que se analiza realizar el encuentro en las localidades de Socorro o Mesilla, en Texas, y destacó que ya se cuenta con respaldo de regidores y de la Dirección General de Desarrollo Económico para impulsar el proyecto.

Además de las comunidades originarias establecidas en Ciudad Juárez, se prevé la participación de pueblos indígenas asentados en el sur de Texas, con el propósito de fortalecer la fraternidad y los lazos culturales entre ambas regiones fronterizas.

En la reunión participaron las y los regidores Mayra Karina Castillo Tapia, Alejandro Daniel Acosta Aviña, Laura Fernanda Ávalos Medina, Pedro Alberto Matus Peña y Alejandro Alberto Jiménez Vargas, así como la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, quien manifestó el respaldo institucional para concretar el festival cultural.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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