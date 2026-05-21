Analizarán transformación urbana de Ciudad Juárez en panel técnico

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Especialistas en desarrollo urbano y planeación participarán en encuentro organizado por CANACINTRA.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Especialistas en desarrollo urbano, infraestructura y planeación participarán mañana viernes 22 de mayo en el panel técnico “Transformación Urbana de Juárez”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

El encuentro se llevará a cabo de 12:00 del mediodía a 1:30 de la tarde en el auditorio de CANACINTRA, ubicado sobre la calle Henry Dunant, en la zona Pronaf.

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Carlos Montoya, presidente de la Comisión de Normalización, Certificación y Sustentabilidad de CANACINTRA Juárez, señaló que en los últimos años la ciudad ha experimentado cambios importantes en materia de infraestructura, corredores comerciales y desarrollos verticales.

“En CANACINTRA Juárez nos dimos a la tarea de reunir a expertos en desarrollo urbano o planeación urbana e infraestructura que nos puedan estar platicando sobre las mejores metodologías para poder definir cómo se tiene que ver la ciudad del futuro”, expresó.

Durante el panel se presentará la conferencia “Desarrollos Verticales en Juárez, un cambio que sí se nota”, a cargo de la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, quien ha participado en el impulso de este tipo de proyectos en la ciudad.

Además, la arquitecta Adela Rangel ofrecerá la ponencia “Diseñar, Medir, Decidir”, donde compartirá experiencias relacionadas con proyectos de infraestructura nacional e internacional, entre ellos la remodelación del Estadio Azteca y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Montoya destacó que la especialista también ha colaborado en desarrollos urbanos en países como Colombia, Estados Unidos y Albania.

Los paneles serán moderados por Jesús Mario Boisselier Perea, profesionista con más de 40 años de experiencia en desarrollo urbano e infraestructura, además de trayectoria en distintos cargos de la administración pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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