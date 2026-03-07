Pronostican vientos ligeros a moderados para este sábado en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Protección Civil prevé día soleado con rachas de hasta 45 km/h y temperaturas máximas de 21 grados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que para este sábado 7 de marzo de 2026 se esperan condiciones mayormente soleadas y vientos de intensidad ligera a moderada en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 21 grados centígrados, con cielo despejado durante gran parte del día y probabilidad de lluvia mínima de entre 0 y 3 por ciento.

Las autoridades indicaron que los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre los 26 y 45 kilómetros por hora, por lo que se mantiene un aviso preventivo por viento vigente hasta las 2:00 de la madrugada.

Durante la noche se prevé una temperatura mínima de 9 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y condiciones de viento similares, con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de entre 26 y 40 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia permanecerá baja, entre 0 y 3 por ciento.

Para el domingo, el pronóstico anticipa temperatura máxima de 24 grados y mínima de 11 grados centígrados, con cielo soleado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, además de rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de 2 a 5 por ciento.

En tanto, para el lunes se espera un incremento en la temperatura, con máxima de 27 grados centígrados y mínima de 11 grados, manteniéndose condiciones de viento similares y probabilidad de precipitación que podría variar entre el 7 y el 30 por ciento.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar precauciones ante las rachas de viento, especialmente al conducir o realizar actividades al aire libre.

