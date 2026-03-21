Pronostican temperaturas de hasta 35°C en Ciudad Juárez durante el fin de semana

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Protección Civil prevé ambiente seco, soleado y con vientos moderados en la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que este sábado 21 de marzo se prevén temperaturas máximas de hasta 35 grados centígrados en Ciudad Juárez, en una jornada caracterizada por condiciones secas y cielo mayormente soleado.

De acuerdo con el pronóstico, el día estará acompañado de vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene prácticamente nula.

“Se anticipa un día seco y caluroso, con muy baja probabilidad de precipitaciones”, indicó la dependencia.

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Para la noche, se espera un descenso en la temperatura hasta los 16 grados centígrados, con cielo despejado y condiciones de viento similares, manteniéndose la estabilidad atmosférica en la región.

En el pronóstico extendido, las autoridades señalaron que el domingo continuará el ambiente caluroso, con una temperatura máxima de 36 grados y mínima de 16 grados, bajo condiciones mayormente soleadas.

Asimismo, para el lunes se prevé una ligera disminución en la temperatura, con una máxima de 32 grados y mínima de 16, aunque persistirán las condiciones secas y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas, como mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a grupos vulnerables.

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