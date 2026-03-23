Pronostican clima soleado y temperaturas cálidas este lunes en Ciudad Juárez

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Máxima alcanzará 29 grados con baja probabilidad de lluvia y vientos moderados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que este lunes 23 de marzo se prevén condiciones climáticas estables, con cielo mayormente soleado y temperaturas cálidas en la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 29 grados centígrados, mientras que los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene prácticamente nula.

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Durante la noche, se espera un descenso en la temperatura hasta los 15 grados centígrados, con cielo despejado y condiciones similares de viento, sin probabilidades significativas de precipitación.

“Se esperan condiciones mayormente estables, con cielo soleado y temperaturas cálidas durante el día”

La dependencia municipal advirtió además sobre un incremento gradual en las temperaturas para los próximos días, con una máxima de 34 grados prevista para el martes y hasta 35 grados para el miércoles.

Ante este panorama, se recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante el aumento del calor.

Estas condiciones reflejan el inicio de un periodo de temperaturas elevadas en la región, característico de la transición hacia la temporada de calor en el norte del país.

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