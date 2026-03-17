Promueve SSPM prevención de adicciones en secundaria de Ciudad Juárez

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Más de 800 estudiantes reciben orientación sobre riesgos del consumo de sustancias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, llevó a cabo una plática informativa sobre prevención de adicciones dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 88.

La actividad tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias, así como brindar herramientas para la identificación de conductas de riesgo.

La jornada buscó fortalecer el autocuidado y la toma de decisiones responsables entre las y los estudiantes.

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En esta primera intervención participaron alrededor de 800 alumnos de primer y segundo grado, quienes recibieron información sobre los distintos tipos de drogas y sus efectos en la salud física, emocional y social.

Durante la sesión también se abordaron temas relacionados con la importancia de adoptar hábitos positivos, así como estrategias para prevenir el consumo de sustancias desde edades tempranas.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para reforzar la prevención en centros educativos, mediante el acercamiento directo con niñas, niños y adolescentes.

La SSPM reiteró su compromiso de impulsar entornos escolares más seguros, a través de programas que promuevan la conciencia y la salud integral en la comunidad estudiantil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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