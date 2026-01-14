Promueve IMM la participación política de mujeres indígenas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El taller abordó derechos, mecanismos de denuncia y barreras que enfrentan las mujeres en el ejercicio político.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) fue sede del programa de capacitación “Acciones políticas para avanzar en el derecho a la participación de las mujeres indígenas”, orientado a fortalecer el ejercicio libre, informado y organizado de la participación política en este sector de la población.

La capacitación fue facilitada por Martha González Rentería, coordinadora del Centro de Atención a las Mujeres Trabajadoras A.C., así como por la tallerista Velia Zaldívar Rivera, quienes guiaron las sesiones enfocadas en el conocimiento de procesos de participación ciudadana y política.

Durante el taller, se brindó información sobre los mecanismos para denunciar la violencia política y la discriminación, con el propósito de dotar a las participantes de herramientas para identificar y enfrentar estas problemáticas dentro de los espacios de toma de decisiones.

Las mujeres de comunidades indígenas analizaron conceptos clave relacionados con los derechos de las mujeres y la participación política, además de compartir experiencias sobre las realidades que enfrentan en su entorno cotidiano.

En el intercambio de ideas, se identificaron barreras estructurales que limitan el libre ejercicio de la participación, entre ellas el machismo, los roles de género, el racismo, la intimidación y las represalias, factores que inciden en la exclusión y la desigualdad.

El IMM destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia municipal para impulsar la igualdad sustantiva, fortalecer la participación ciudadana de las mujeres indígenas y promover entornos libres de violencia y discriminación en la vida pública.