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Promueve DABA adopción de 80 mascotas en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Perritos y gatitos están vacunados, esterilizados y listos para un hogar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) informó que actualmente mantiene en resguardo a 80 mascotas disponibles para adopción, entre ellas 50 perros y 30 gatos en espera de integrarse a una familia.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, los animales son en su mayoría adultos jóvenes, de talla mediana y grande en el caso de los canes, y se encuentran en condiciones óptimas para su adopción.

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Las mascotas se entregan vacunadas, esterilizadas y con microchip, lo que garantiza su adecuado control sanitario y facilita su integración en un nuevo hogar.

“Cada uno de nuestros perritos y gatitos busca una familia responsable que les brinde amor y cuidado”

La funcionaria subrayó la importancia de que las personas interesadas asuman el compromiso que implica adoptar una mascota, al considerarla un integrante más de la familia.

Quienes deseen adoptar pueden acudir a las instalaciones de DABA, ubicadas en el parque El Chamizal, en un horario de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes, donde se brinda orientación sobre el proceso.

Entre los requisitos se encuentran presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y acudir con correa o transportadora, dependiendo del tipo de mascota.

Además, la dependencia realiza seguimiento aleatorio a los animales adoptados, como parte de las acciones para garantizar su bienestar en los nuevos hogares.

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