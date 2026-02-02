Promoverá Municipio al CEMPO como atractivo turístico y cultural de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde busca consolidarlo como referente urbano y punto de encuentro para visitantes y comunidad local.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez promoverá el Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO) para que, además de operar de manera permanente, se consolide como un atractivo turístico y un referente cultural de la ciudad, informó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar durante su conferencia semanal.

El presidente municipal señaló que, tras su reciente inauguración, el principal reto es lograr que el centro funcione de manera constante y se integre a la dinámica urbana y turística de la frontera, al tratarse de un espacio único a nivel nacional fuera de zonas indígenas tradicionales.

“El reto es que funcione y que se convierta en un atractivo turístico”, expresó el alcalde al referirse al futuro del CEMPO.

Pérez Cuéllar planteó la posibilidad de ampliar los horarios de operación, especialmente por las noches una vez que disminuyan las bajas temperaturas, con el fin de atraer a personas que visitan el corredor de la avenida Juárez y motivarlas a conocer la artesanía, la gastronomía y la indumentaria de los pueblos originarios.

El edil subrayó que, de lograr consolidarse como un referente cultural, el propio flujo de visitantes permitirá la autosostenibilidad del proyecto, al fortalecer la actividad económica de las comunidades indígenas que participan en el espacio.

El Centro Municipal de Pueblos Originarios, inaugurado el fin de semana pasado, fue concebido como un espacio de encuentro cultural, social y económico, atendido directamente por integrantes de comunidades indígenas que habitan en Ciudad Juárez, con el objetivo de visibilizar y fortalecer su identidad cultural.

Durante la apertura del centro, el Gobierno Municipal destacó que en Ciudad Juárez conviven al menos 16 comunidades indígenas, lo que representa una de las principales riquezas culturales del municipio y un elemento distintivo de su diversidad social.

Para la construcción del CEMPO se realizó una inversión de 22 millones de pesos, provenientes de recursos municipales como el Impuesto Predial, y actualmente se ofrecen productos como bisutería, pinole, hierbas tradicionales, prendas de vestir, así como alimentos típicos entre los que se incluyen sopes, gorditas, tamales y atole.

Por su parte, la regidora Mayra Castillo Tapia destacó que el centro representa un acto de justicia y reconocimiento hacia los pueblos originarios, y señaló que la obra materializa un compromiso asumido por la administración municipal para dignificar y respaldar a estas comunidades.

