Promoverá Comisión de la Familia programas de salud mental para hogares juarenses

Regidoras acuerdan enfocar acciones en el bienestar emocional y la armonía familiar durante 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Familia y Asistencia Social acordaron impulsar programas de apoyo orientados a fortalecer la salud mental de las familias de Ciudad Juárez, como parte de la agenda de trabajo para este año.

La coordinadora de la Comisión, la regidora Sandra García Ramos, junto con las ediles Dina Salgado Sotelo y Mireya Porras Armendáriz, coincidieron en que el bienestar de la ciudad está directamente ligado a la estabilidad y armonía de los hogares, por lo que resulta prioritario atender este rubro.

Durante la reunión, García Ramos señaló que en 2026 el enfoque principal será el cuidado de la familia, especialmente en lo relacionado con la salud mental dentro del hogar, al considerar que se trata de un aspecto que requiere mayor atención institucional.

La regidora destacó que, si bien en años recientes se ha trabajado en programas dirigidos a adultos mayores, niñas, niños y población en condición de vulnerabilidad, ahora es necesario fortalecer la atención al núcleo familiar y a su bienestar emocional.

Asimismo, subrayó la importancia de ampliar el acompañamiento a las y los jóvenes, quienes enfrentan problemáticas como depresión y ansiedad, y que en muchos casos no reciben atención suficiente dentro de las políticas públicas.

Finalmente, las integrantes de la Comisión consideraron que familias sanas y emocionalmente equilibradas contribuyen a mejorar el entorno comunitario y a generar un futuro más sólido para la ciudad, por lo que reiteraron su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el tejido social de Ciudad Juárez.

