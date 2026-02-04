Prioriza Municipio el diálogo en operativos de reordenamiento urbano en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades reportan más de 250 intervenciones sin conflictos y acuerdos en la mayoría de los casos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal ha privilegiado el diálogo como eje central en los operativos de Reordenamiento Urbano, lo que ha permitido realizar alrededor de 250 intervenciones en distintos puntos de la ciudad sin que se registren conflictos, informó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El funcionario explicó que la estrategia de diálogo previo ha dado resultados positivos en aproximadamente el 90 por ciento de las acciones emprendidas, al permitir acuerdos con las personas involucradas antes de recurrir a otro tipo de medidas administrativas.

“Hasta el momento se han realizado alrededor de 250 intervenciones en distintos puntos de la ciudad y no se ha registrado ningún problema”, señaló durante una rueda de prensa.

Como ejemplo, citó el caso de los vendedores ubicados en la zona conocida como “La Curva”, donde indicó que primero se analizará la situación específica, como se hace en todos los espacios intervenidos, ya que las quejas ciudadanas derivan de la ampliación gradual de áreas que originalmente no estaban ocupadas.

Ortiz Orpinel subrayó que la prioridad es dialogar y contactar a todas las partes involucradas, con el fin de construir acuerdos y garantizar que la información llegue de manera puntual a quienes participan en estas actividades.

Explicó que la principal demanda ciudadana es contar con banquetas libres y espacios seguros para el tránsito peatonal, por lo que el reordenamiento busca equilibrar el derecho al trabajo con el derecho de terceros a un entorno urbano funcional.

Detalló que el procedimiento inicia con notificaciones y diálogo, y solo en los casos donde no se logra consenso se implementan otras acciones, siempre con el objetivo de que el proceso se realice de la mejor manera posible.

El secretario recordó que en el arranque del reordenamiento en la Zona Centro se mantuvo un diálogo permanente, lo que permitió avanzar sin conflictos formales y transformar el espacio urbano mediante acuerdos con los comerciantes.

Finalmente, destacó que en los operativos participan de manera coordinada diversas dependencias municipales, entre ellas Regulación Comercial, Protección Civil, Seguridad Vial, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Ecología y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el propósito de respetar las actividades económicas, pero sin afectar a la ciudadanía.

