Prevén viernes caluroso en Ciudad Juárez; temperatura alcanzará los 36 grados

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Protección Civil llamó a tomar precauciones por calor, baja probabilidad de lluvia y ráfagas de viento durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que este viernes 14 de agosto se prevé un día caluroso en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 36 grados centígrados y condiciones mayormente soleadas.

Durante el día, el pronóstico contempla una probabilidad de lluvia de entre 2 y 14 por ciento, por lo que las posibilidades de precipitación se mantienen bajas en la mayor parte de la jornada.

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El reporte señala que los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 32 kilómetros por hora.

Para la noche se espera una temperatura mínima de 24 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia disminuirá de 14 a 8 por ciento.

Protección Civil indicó que los vientos nocturnos se mantendrán también entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora.

Las condiciones calurosas continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se pronostica una temperatura máxima de 37 grados y mínima de 24, con probabilidad de lluvia de entre 2 y 35 por ciento.

El domingo se espera una máxima de 36 grados y una mínima de 24, con posibilidad de lluvia de entre 2 y 12 por ciento, además de vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora.

La dependencia recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los cambios en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante las altas temperaturas previstas para los próximos días.

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