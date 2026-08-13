Instala Seguridad Vial señalización en distintos puntos de Ciudad Juárez

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La corporación aplicó pintura, estoperoles y señales de alto para reforzar la seguridad en vialidades de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial realizó trabajos de mantenimiento, pintura e instalación de señalamientos en distintos puntos de Ciudad Juárez, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

Las labores fueron efectuadas por personal del área de Control de Tráfico, como parte de las acciones permanentes para atender vialidades con necesidades de señalización horizontal y vertical.

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Uno de los trabajos consistió en la aplicación de pintura amarilla para delimitar un camellón imaginario sobre el bulevar Independencia, en el tramo comprendido entre las calles Puerto Santo Tomás y Puerto de Palos.

La dependencia también intervino la intersección de las calles Antonio García y carretera Juárez-Porvenir, donde se colocaron estoperoles, huellas de frenado y señalización de alto en los cuatro sentidos.

De acuerdo con la corporación, estas acciones buscan reforzar la seguridad de automovilistas, peatones y demás usuarios que transitan por ese sector de la ciudad.

Asimismo, se realizaron trabajos de aplicación de pintura termoplástica sobre el bulevar Óscar Flores Sánchez, en el tramo que inicia en el bulevar Zaragoza y concluye en la calle Montes Urales.

La Coordinación General de Seguridad Vial señaló que la mejora de la señalización permite ordenar la circulación, reducir riesgos y facilitar una movilidad más segura en vialidades de alto flujo.

La corporación reiteró que estas acciones forman parte del programa “Por una mejor cultura vial”, orientado a disminuir incidentes, crear conciencia y promover responsabilidad entre quienes transitan por las calles de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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