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Refuerza Limpia retiro de residuos en arroyo de Zaragoza

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POR Redacción ADN / Agencias
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La intervención busca prevenir riesgos durante lluvias y evitar afectaciones por obstrucciones en el cauce.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia realizó trabajos de limpieza y retiro de residuos en un arroyo ubicado en la colonia Zaragoza, como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias.

La intervención se llevó a cabo luego de una petición ciudadana canalizada a través de otras dependencias municipales, por lo que una brigada acudió al sector para realizar una inspección y atender las condiciones más urgentes.

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El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que durante los trabajos se detectó un acumulamiento importante de escombro, además de basura y llantas dentro del cauce.

En esta primera etapa, el personal municipal realizó el retiro de llantas, basura y corte de hierba superficial, con el objetivo de mejorar el flujo del agua y reducir riesgos para las familias que habitan en zonas cercanas.

Debido a la cantidad de escombro acumulado, Solís Kanahan señaló que será necesario programar una segunda intervención con maquinaria pesada, en coordinación con Servicios Públicos e incluso Obras Públicas.

El funcionario destacó que los arroyos y diques cumplen una función fundamental para la seguridad de la población, ya que fueron diseñados para proteger la vida y el patrimonio de quienes habitan en predios colindantes.

“Aunque no tengamos lluvias muy recurrentes, cualquier modificación al cauce puede generar riesgos y afectaciones”.

Solís Kanahan advirtió que depositar escombro, llantas o cualquier residuo en los cauces puede alterar el recorrido natural del agua, aumentar el riesgo de inundaciones y generar afectaciones al entorno y a la salud de la comunidad.

También señaló que en algunos casos se ha detectado que particulares utilizan escombro para rellenar o nivelar espacios con la intención de crear áreas de estacionamiento, sin considerar que estas acciones modifican el cauce del arroyo.

La Dirección de Limpia llamó a habitantes de Zaragoza y de otros sectores de Ciudad Juárez a evitar estas prácticas y reportar descargas clandestinas de basura, llantas o escombro.

“Si vemos cualquier acción indebida de descarga de residuos, llantas o escombros, principalmente, hay que denunciarla para poder llegar con los responsables y aplicar la sanción correspondiente”.

La dependencia pidió a la ciudadanía compartir fotografías, videos o información que permita identificar a responsables de tiraderos clandestinos, así como utilizar el programa “El Cochino de la Semana” para denunciar acciones que afecten el entorno.

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