Atiende Limpia peticiones ciudadanas en colonia Anapra

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Cuadrillas municipales retiraron tiliches, hierba y maleza como parte de la atención directa a reportes vecinales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia realizó este jueves una intervención en la colonia Anapra, donde se llevaron a cabo trabajos de retiro de tiliches, hierba y corte de maleza en distintas calles del sector.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que estas acciones forman parte de la programación de peticiones ciudadanas que se encontraban en proceso de atención.

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De acuerdo con el funcionario, durante los próximos días continuarán las intervenciones en distintos puntos de Ciudad Juárez, como parte del esquema de trabajo para acercar los servicios públicos a las colonias.

Solís Kanahan explicó que las cuadrillas atienden solicitudes previamente programadas, pero también detectan necesidades durante los recorridos en campo, por lo que invitó a la ciudadanía a acercarse al personal operativo cuando se encuentre en su sector.

“Si algún ciudadano tiene una petición particular, puede acercarse con confianza; si es posible atenderla en ese momento lo hacemos, o bien, la dejamos programada”.

El director de Limpia señaló que cada cuadrilla cuenta con un supervisor o jefe de grupo, con el objetivo de canalizar reportes y dar seguimiento a las necesidades que plantean las y los vecinos.

También indicó que las intervenciones se generan a partir de distintas vías, entre ellas peticiones por oficio, recorridos realizados durante las Cruzadas, visitas del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel y solicitudes canalizadas a la Dirección General de Servicios Públicos.

El funcionario destacó que el trabajo directo en las colonias permite conocer de primera mano las condiciones de cada sector y atender situaciones que pueden requerir respuesta inmediata.

Ante la temporada de lluvias, la Dirección de Limpia pondrá especial atención en labores de prevención, principalmente en el retiro de residuos que puedan obstruir el flujo del agua o generar riesgos para las familias.

La dependencia informó que continuará con recorridos en diferentes colonias, con el propósito de mantener espacios públicos en mejores condiciones y fortalecer la atención cercana a las necesidades de la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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