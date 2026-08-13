Continúa Desarrollo Social entrega de despensas a familias juarenses

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La dependencia municipal estimó distribuir alrededor de 10 mil apoyos alimentarios durante la jornada de este jueves.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social continúa con la entrega de despensas en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para acercar apoyos alimentarios a familias en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada de este jueves, personal de la dependencia realizó visitas y entregas en diferentes puntos de la ciudad, con el propósito de llevar los apoyos directamente a colonias, centros comunitarios y espacios donde se atiende a la población.

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Entre los puntos atendidos se encuentran el Centro Comunitario Frida Kahlo, la colonia Fray García de San Francisco, Parajes de Oriente, la Academia Municipal de Policía y el sector de Senderos de San Isidro.

La dependencia también contempló la atención de familias en el Centro Comunitario Riberas del Bravo y en la colonia La Cañada, con lo que amplió la cobertura del programa hacia distintas zonas de la ciudad.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que para este jueves se estima la distribución de alrededor de 10 mil despensas, como apoyo a la economía familiar.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones buscan contribuir a la alimentación de quienes enfrentan condiciones de mayor necesidad, mediante una estrategia de atención directa en territorio.

Vallejo Quintana señaló que la entrega de apoyos forma parte del compromiso del Gobierno Municipal de mantener una atención cercana a las familias juarenses y llevar programas sociales a las colonias que requieren mayor respaldo.

La Dirección General de Desarrollo Social informó que continuará trabajando en coordinación con distintos sectores de la ciudad para fortalecer la entrega de apoyos y mantener atención permanente a las necesidades de las familias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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