Invitan a Feria de Regreso a Clases 2026 en Parque Central Poniente

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Del 14 al 16 de agosto habrá descuentos de hasta 50% en útiles, uniformes, calzado y otros artículos escolares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Instituciones de los tres órdenes de gobierno invitaron a las familias juarenses a aprovechar la Feria de Regreso a Clases 2026, que se llevará a cabo este fin de semana en el Parque Central Poniente.

La titular de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, informó que la feria se realizará del viernes 14 al domingo 16 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

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La funcionaria señaló que el regreso a clases representa un gasto importante para madres y padres de familia, especialmente por la compra de útiles escolares, uniformes, calzado y otros artículos necesarios para el inicio del ciclo escolar.

Maldonado Garduño destacó que esta feria es organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con el Gobierno Municipal y otras instituciones gubernamentales, con el objetivo de apoyar la economía familiar.

“Sabemos que el regreso a clases es una derrama importante para la compra de útiles escolares y uniformes”.

El director de la Oficina de Defensa del Consumidor de la PROFECO en Ciudad Juárez, Efrén Omar Miramontes Luévano, informó que participarán más de 20 proveedores locales con productos de calidad y descuentos de entre 10 y 50 por ciento.

Entre los artículos disponibles habrá calzado, mochilas, libros, uniformes, etiquetas y tecnologías domésticas, además de servicios gratuitos para las y los asistentes.

Durante la jornada también se ofrecerán servicios de vacunación, control de peso, cortes de cabello y expedición de 400 actas de nacimiento, como parte de las acciones complementarias para apoyar a las familias.

Miramontes Luévano indicó que la feria se realiza cada año a nivel nacional y busca concentrar opciones accesibles para la temporada de vuelta a clases.

Además de la venta de productos y servicios, el programa contempla presentaciones musicales y dancísticas para amenizar la visita de las familias al Parque Central Poniente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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