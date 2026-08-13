Alistan segunda Carrera La Nogalera en Ciudad Juárez

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La competencia se realizará el domingo 30 de agosto, con rutas de 10 y 3 kilómetros y salida en el Parque Extremo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La segunda Carrera La Nogalera se realizará el próximo domingo 30 de agosto, a las 7:00 de la mañana, como parte del Circuito Atlético Pedestre Municipal y en el marco de los festejos de aniversario de la empresa.

El evento tendrá como punto de salida y meta el Parque Extremo de Ciudad Juárez, con una ruta de 10 kilómetros para corredores experimentados y una modalidad de 3 kilómetros abierta para la participación familiar.

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El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Escalante, informó que la carrera contará con una bolsa de 50 mil pesos a repartir entre las diferentes categorías.

“Invitar a toda la comunidad que gusta correr, los que están inscritos en el circuito, los que no, súmense a la carrera”.

El coordinador del Circuito Atlético Pedestre, David Serna, explicó que el recorrido saldrá del Parque Extremo por la avenida Plutarco Elías Calles, continuará por Heroico Colegio Militar hasta Costa Rica e ingresará a El Chamizal.

La ruta seguirá detrás del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, hacia la Isla de Tarzán, para luego regresar por el área de viveros, tomar la calle Carlos Pellicer y reincorporarse a Heroico Colegio Militar hasta volver al Parque Extremo.

Los primeros 200 inscritos recibirán una mochila con cupones de cortesía. Las inscripciones están disponibles en Procesadora La Nogalera, ubicada en calle Enrique Pinocelli 9381, colonia Puente Alto, y en el Estadio 20 de Noviembre, en horario de oficina.

El costo de inscripción es de 349 pesos e incluye playera, medalla y número de corredor para quienes participen en la competencia.

En la presentación del evento participaron Luis Alfonso Rosas López, gerente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Procesadora La Nogalera, así como Rigoberto Julián Estrada Durán y Kimberly Rubí Franco, representantes de la empresa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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