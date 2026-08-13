Invitan a CarShow con causa en la Plaza de la Mexicanidad

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El evento reunirá 300 vehículos y motocicletas antiguas para apoyar el tratamiento médico de Pablo Elías López Carrasco.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Plaza de la Mexicanidad será sede este domingo 16 de agosto del “CarShow con causa”, evento familiar que reunirá vehículos antiguos, motocicletas, música en vivo y venta de alimentos y bebidas.

La actividad dará inicio a las 12:00 del mediodía y contará con la participación musical de Dj Bad Boy, La Rica Sonora y el norteño-banda de Adrián Palma.

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Alejandro Rodríguez, integrante de Ciudadanos Unidos y organizador del evento, informó que la exhibición contará con la participación de 300 vehículos y motocicletas antiguas, por lo que invitó a la comunidad juarense a asistir y sumarse a la causa.

“Estamos muy contentos por presentar este evento de exhibición en el que habrá 300 vehículos y motocicletas antiguos, así como venta de alimentos y bebidas”.

El evento se realizará a beneficio de Pablo Elías López Carrasco, con el objetivo de recaudar recursos para continuar con su tratamiento médico y cubrir gastos relacionados con un trasplante de riñón.

“Cuando se trata de apoyar por una causa, sabemos que ahí estamos todas y todos los juarenses”.

El costo de entrada será de 100 pesos para personas adultas y 50 pesos para menores de 10 años, recursos que serán destinados al apoyo de la causa médica.

Las personas interesadas en participar dentro de la exhibición podrán comunicarse al teléfono 657-297-4772 para solicitar información sobre el registro de vehículos.

Los organizadores invitaron a las familias juarenses a acudir a la Plaza de la Mexicanidad para disfrutar del evento y contribuir a una causa solidaria en favor de Pablo Elías López Carrasco.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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