InicioEstadoBorderplex

Invitan a CarShow con causa en la Plaza de la Mexicanidad

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El evento reunirá 300 vehículos y motocicletas antiguas para apoyar el tratamiento médico de Pablo Elías López Carrasco.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Plaza de la Mexicanidad será sede este domingo 16 de agosto del “CarShow con causa”, evento familiar que reunirá vehículos antiguos, motocicletas, música en vivo y venta de alimentos y bebidas.

La actividad dará inicio a las 12:00 del mediodía y contará con la participación musical de Dj Bad Boy, La Rica Sonora y el norteño-banda de Adrián Palma.

- Publicidad - HP1

Alejandro Rodríguez, integrante de Ciudadanos Unidos y organizador del evento, informó que la exhibición contará con la participación de 300 vehículos y motocicletas antiguas, por lo que invitó a la comunidad juarense a asistir y sumarse a la causa.

“Estamos muy contentos por presentar este evento de exhibición en el que habrá 300 vehículos y motocicletas antiguos, así como venta de alimentos y bebidas”.

El evento se realizará a beneficio de Pablo Elías López Carrasco, con el objetivo de recaudar recursos para continuar con su tratamiento médico y cubrir gastos relacionados con un trasplante de riñón.

“Cuando se trata de apoyar por una causa, sabemos que ahí estamos todas y todos los juarenses”.

El costo de entrada será de 100 pesos para personas adultas y 50 pesos para menores de 10 años, recursos que serán destinados al apoyo de la causa médica.

Las personas interesadas en participar dentro de la exhibición podrán comunicarse al teléfono 657-297-4772 para solicitar información sobre el registro de vehículos.

Los organizadores invitaron a las familias juarenses a acudir a la Plaza de la Mexicanidad para disfrutar del evento y contribuir a una causa solidaria en favor de Pablo Elías López Carrasco.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Se reunirá Maru Campos con Claudia Sheinbaum para abordar temas se seguridad

El secretario de Gobierno del Estado, anunció que, en encuentro, también estarán los gobernadores...
Plumas

Decadencia del PAN

Ahora en los comités municipales. Continúa la penosa actuación de las elecciones internas en el...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto