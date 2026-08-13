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Rehabilitará Municipio Plaza Lapis en el Centro Histórico

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POR Redacción ADN / Agencias
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El espacio dedicado a las infancias será intervenido con una inversión de 725 mil pesos y trabajos de seguridad, limpieza e imagen urbana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal rehabilitará la Plaza Lapis, ubicada en el Centro Histórico, con una inversión de 725 mil pesos destinada a mejorar las condiciones de seguridad, imagen urbana y uso del espacio público.

La coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, informó que el proyecto contempla la instalación de una cerca perimetral para brindar mayor protección a niñas y niños que utilizan el área, así como para contribuir al resguardo del mobiliario.

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La Plaza Lapis se ubica en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Ignacio Mariscal, y es considerada el único espacio del Centro Histórico destinado específicamente al esparcimiento de las infancias.

De acuerdo con la funcionaria, la intervención fue programada desde principios de año y los trabajos estarán a cargo de la Dirección General de Obras Públicas, con inicio previsto a mediados de agosto.

El periodo estimado de ejecución será de cinco a seis semanas, en una superficie aproximada de 450 metros cuadrados. La cerca perimetral tendrá una altura de entre 1 y 1.2 metros.

González Lara señaló que también se realizan gestiones para rehabilitar los juegos infantiles y desarrollar un proyecto de participación ciudadana enfocado en mejorar la imagen de la plaza mediante limpieza y pintura de arte asfalto.

Como parte de esta dinámica, se contempla la colaboración de personas que hayan cometido alguna infracción o falta administrativa, quienes podrán realizar servicio comunitario a través del Sistema de Justicia Cívica y obtener una reducción de la multa correspondiente.

Las personas participantes apoyarán principalmente en labores de limpieza y pintura, mientras que el Centro Fundacional gestiona la donación de materiales necesarios para el arte asfalto.

“Con esta dinámica se busca involucrar a la comunidad en la recuperación del espacio público, generar sentido de pertenencia y fomentar el cuidado de la infraestructura adquirida con recursos de los juarenses”.

La coordinadora señaló que la rehabilitación permitirá ofrecer mejores condiciones a niñas, niños y familias que habitan cerca del Centro Histórico o transitan por el sector.

El Gobierno Municipal indicó que la intervención también contribuirá a renovar la imagen de este punto de la ciudad y conservar en mejores condiciones el mobiliario destinado a la convivencia familiar.

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