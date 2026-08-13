Invita DABA a veterinarias a sumarse como puntos de escaneo de microchips

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La dependencia busca ampliar la red de lectores para facilitar la localización y regreso de animales de compañía extraviados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal invitó a clínicas veterinarias y negocios relacionados con animales a integrarse como puntos de escaneo de microchips en Ciudad Juárez.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que actualmente se cuenta con un mapa donde se ubican los puntos de escaneo disponibles, por lo que llamó a médicos veterinarios que cuenten con lector de microchips a sumarse a esta red.

“Si las veterinarias o negocios que tienen que ver con el bienestar animal no cuentan con lector de microchips, nosotros se los podemos hacer llegar sin ningún problema”.

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Arredondo Salinas explicó que los negocios interesados pueden solicitar el lector directamente en la dependencia y recibirlo de manera gratuita, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención en caso de animales extraviados.

La funcionaria señaló que, gracias al escaneo de microchips, 15 animales de compañía han podido regresar a casa, la mayoría procedentes de Estados Unidos.

Entre los casos atendidos, uno de los animales portaba un microchip aplicado por la propia DABA, lo que permitió identificarlo y entregarlo a su tutor.

La titular de la dependencia destacó que uno de los principales proyectos de DABA es la aplicación de microchips, como herramienta para fortalecer la tenencia responsable y facilitar la identificación de animales de compañía.

Arredondo Salinas indicó que este programa está vinculado con la plataforma Basedaba.mx, donde se concentra información útil para la ciudadanía sobre las acciones, servicios y registros de la dependencia.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal reiteró el llamado a veterinarias, clínicas y establecimientos del ramo a sumarse a la red de puntos de escaneo, con el propósito de fortalecer la protección y bienestar de animales en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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