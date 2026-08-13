Logra juarense podio nacional en Campeonato Infantil de Charrería

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Jesús Abelardo Mireles Hernández obtuvo medalla de bronce en jineteo de yegua durante la competencia nacional celebrada en Puebla.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El juarense Jesús Abelardo Mireles Hernández obtuvo la medalla de bronce en el XXXIII Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y de Escaramuzas Puebla 2026, en la disciplina de jineteo de yegua.

El joven deportista, de 13 años de edad, compitió en representación del equipo Los Compadres de Ciudad Juárez, dentro de una de las pruebas de mayor exigencia técnica de la charrería infantil y juvenil.

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Durante su participación, Mireles Hernández registró una ejecución calificada con 22 puntos por el cuerpo de jueces, resultado que le permitió ubicarse como el tercer mejor exponente de su categoría a nivel nacional.

La competencia se desarrolló en el lienzo charro de Puebla, donde participaron delegaciones de distintos estados del país como parte del campeonato conocido en el ámbito charro como el “Nacionalito”.

El resultado obtenido por el juarense refleja un proceso de preparación constante en los lienzos de Ciudad Juárez, donde la charrería mantiene actividad formativa entre niñas, niños y jóvenes interesados en este deporte.

En la prueba de jineteo de yegua, el primer lugar fue para Antony Alejandro Flores Ramos, del equipo EMT Santa Cruz de las Flores, mientras que el segundo lugar correspondió a Jorge Beltrán Muñoz, de Rancho La Candelaria.

Con el tercer lugar nacional, Jesús Abelardo Mireles Hernández colocó a Ciudad Juárez en el podio de esta disciplina, dentro de una competencia que reunió a jóvenes exponentes de alto nivel técnico.

La participación de Los Compadres de Ciudad Juárez destaca el impulso de nuevas generaciones en la charrería fronteriza, considerada una de las expresiones deportivas y culturales con arraigo en distintas regiones del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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