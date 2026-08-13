Siguen abiertas inscripciones para Carrera del Bombero en Juárez

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La competencia será gratuita, tendrá una distancia de 4.5 kilómetros y se realizará el próximo 22 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tradicional Carrera del Día Nacional del Bombero 2026 mantiene abiertas sus inscripciones para las personas interesadas en participar en este evento deportivo y familiar.

La competencia se llevará a cabo el próximo 22 de agosto, como parte de las actividades conmemorativas para reconocer la labor de las y los bomberos de Ciudad Juárez.

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El recorrido será de 4.5 kilómetros y dará inicio a las 6:00 de la mañana, con salida desde la Estación Central de Bomberos, ubicada sobre la avenida Heroico Colegio Militar.

La inscripción es gratuita y se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría: bomberos, libre varonil, libre femenil y veteranos bomberos, esta última para participantes de 50 años y más.

Las personas interesadas pueden registrarse en la Estación de Bomberos número 1, ubicada en avenida Heroico Colegio Militar número 1725, en la Zona Chamizal, de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Para mayor información, los organizadores pusieron a disposición el número telefónico 656-129-0260, donde se brindan detalles sobre el proceso de inscripción y la logística de la carrera.

La actividad busca fortalecer la convivencia familiar, fomentar la activación física y reconocer el compromiso de quienes diariamente atienden emergencias y protegen a la comunidad juarense.

El evento está diseñado para toda la familia y contará con un ambiente recreativo, por lo que las y los asistentes podrán participar acompañados de sus mascotas e incluso correr disfrazados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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