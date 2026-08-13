Reporta OMEJ ahorro de 1.7 millones durante primer semestre de 2026

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La Operadora Municipal de Estacionamientos presentó sus estados financieros y avances operativos ante el Consejo Directivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez reportó un ahorro de un millón 784 mil pesos durante el primer semestre de 2026, como resultado de acciones orientadas a fortalecer las finanzas del organismo y mejorar su operación.

El director general de la dependencia, Jaime Flores Castañeda, informó que este jueves se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2026, en la que se presentaron y analizaron los estados financieros correspondientes al periodo de enero a junio.

“Desde enero hasta el mes de junio hemos tenido un ahorro muy significativo porque la Operadora ya está generando un buen ingreso”.

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Durante la sesión también se revisó la situación de motocicletas, vehículos abandonados y fierro viejo que permanecen bajo resguardo de la OMEJ desde hace más de una década.

Flores Castañeda explicó que el Consejo Directivo aprobó el primer paso para iniciar el procedimiento que permitirá la destrucción de esas unidades, aunque precisó que aún deben cumplirse diversos requisitos legales y administrativos.

El funcionario señaló que, por recomendación de la Secretaría del Ayuntamiento, deberán gestionarse autorizaciones ante instancias como la Tesorería Municipal y la Fiscalía, con el fin de garantizar que el proceso se realice conforme a la normatividad vigente.

“El primer paso fue solicitar la autorización del Consejo, que fue aprobada por unanimidad, y ahora continuaremos con los mecanismos legales necesarios para llevar este proceso de manera correcta”.

Como parte del informe, el director de OMEJ presentó las actividades realizadas durante los últimos tres meses, entre ellas la participación de la dependencia en programas municipales como las Cruzadas por Juárez y la estrategia Juárez Amanece Limpio.

Flores Castañeda destacó que los resultados forman parte del trabajo realizado bajo la administración del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, optimizar recursos públicos y atender rezagos administrativos.

La dependencia calificó la sesión como productiva, al considerar que permitió presentar avances financieros y establecer una ruta para resolver temas pendientes que contribuirán a fortalecer la operación de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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