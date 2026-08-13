Preparan regidores Semana Municipal de Salud Mental en Juárez

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Las actividades se realizarán del 1 al 10 de octubre e incluirán conferencias, módulos de atención y una feria de salud.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias conjuntas de Familia y Asistencia Social y Salud Pública avanzaron en la planeación del calendario de actividades para la Semana Municipal de la Salud Mental, prevista del 1 al 10 de octubre.

La regidora Sandra García Ramos, coordinadora de la Comisión de Familia y Asistencia Social, informó que sostuvo una reunión de trabajo con los regidores Héctor Hugo Avitia Corral y Dina Salgado Sotelo, así como con personal del DIF Municipal, la Dirección General de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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La funcionaria explicó que esta actividad deriva de un punto de acuerdo presentado en enero, con el propósito de instituir una semana dedicada a promover la importancia de la salud mental y visibilizar este tema entre la comunidad juarense.

De acuerdo con García Ramos, se busca integrar a las dependencias municipales que durante el año trabajan en prevención y atención de temas relacionados con salud mental, entre ellas Seguridad Pública, Prevención Social, Salud, DIF Municipal y Centros Comunitarios.

El objetivo es generar una agenda conjunta para acercar información, servicios y herramientas de apoyo a las familias juarenses, además de identificar necesidades específicas en distintos grupos de edad.

Entre las actividades contempladas se encuentra una rueda de prensa para presentar el calendario oficial, una conferencia magistral con un especialista en salud mental y una feria de salud en el Estadio 8 de Diciembre.

Durante la feria se instalarán módulos de distintas dependencias municipales, donde la ciudadanía podrá conocer los servicios, programas de atención y alternativas de apoyo que ofrece el Gobierno Municipal.

La regidora destacó que la programación también permitirá recoger inquietudes y problemáticas que enfrentan las familias de Ciudad Juárez, con el fin de analizar la información y definir acciones de seguimiento con especialistas.

La Semana Municipal de la Salud Mental estará vinculada con el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, y busca establecer un precedente para fortalecer el trabajo coordinado en esta materia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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