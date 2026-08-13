Continúa Educación Vial con cursos gratuitos para motociclistas

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Las capacitaciones se imparten jueves y domingos en la mini ciudad vial e incluyen la entrega gratuita de casco.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Educación Vial, mantiene abiertos los cursos gratuitos para motociclistas, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y reducir riesgos en las calles de la ciudad.

Las capacitaciones incluyen contenidos teóricos y prácticos dirigidos a personas que conducen motocicleta, con el propósito de dotarlas de herramientas básicas para una circulación más segura y responsable.

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Los cursos se imparten todos los jueves y domingos, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones de la mini ciudad vial, ubicada en Heroico Colegio Militar, casi esquina con avenida Universidad.

La corporación informó que, al concluir la capacitación, las personas participantes reciben un casco sin costo, el cual cumple con los requerimientos establecidos para su uso durante la conducción.

Entre los temas abordados se encuentran conceptos básicos de conducción, manejo defensivo, marco legal, obligaciones del motociclista, factores de riesgo y actitud al conducir.

También se revisan aspectos relacionados con las partes de la motocicleta y la señalización vial horizontal y vertical, como parte de la formación integral que se brinda a las y los asistentes.

Las personas interesadas en participar deben agendar su asistencia al teléfono 656-737-0334, o acudir directamente a la mini ciudad vial para solicitar información sobre los próximos cursos.

Seguridad Vial señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente “Por una mejor cultura vial”, orientado a disminuir incidentes, crear conciencia y promover responsabilidad al transitar por las vialidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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