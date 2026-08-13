Dan seguimiento regidoras a caso de recicladora incendiada en Satélite

Publicidad - LB2 -

La Comisión de Ecología y Protección Civil revisó sanciones, dictámenes y situación administrativa del establecimiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil se reunieron con representantes de distintas dependencias municipales para revisar el caso del incendio registrado en un establecimiento dedicado a la compra y venta de metales en la colonia Satélite.

La regidora Laura Fernanda Ávalos Medina, coordinadora de la comisión, informó que durante el encuentro se analizó la situación administrativa del negocio, así como las sanciones aplicadas y los dictámenes correspondientes en materia de Protección Civil y Ecología.

- Publicidad - HP1

En la reunión participaron la regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, y el director de Ecología, César René Díaz Gutiérrez.

Ávalos Medina explicó que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento, pero no tenía vigentes los dictámenes requeridos por las autoridades de Protección Civil y Ecología.

Por esa situación, se aplicaron multas que en conjunto ascienden a aproximadamente 650 mil pesos, de acuerdo con la información presentada ante la Comisión Edilicia.

La coordinadora señaló que se dará seguimiento al pago de las sanciones y a las acciones que deberán realizarse para la renovación de la licencia de funcionamiento, así como para la actualización de los dictámenes necesarios.

Durante la reunión también se presentó un informe sobre las inscripciones al Reconocimiento al Mérito Ecológico de Ciudad Juárez, que hasta el momento cuenta con ocho participantes registrados.

La comisión sesionará el próximo 1 de septiembre para conocer la totalidad de los registros y, junto con el jurado calificador, determinar a las personas o proyectos que serán reconocidos.

Este reconocimiento distingue a quienes realizan acciones en favor del medio ambiente y promueven la participación ciudadana en actividades de cuidado y protección del entorno.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.