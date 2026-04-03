Prevén clima cálido y estable este viernes en Ciudad Juárez con vientos moderados

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Temperatura alcanzará los 29 grados con baja probabilidad de lluvia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que este viernes 3 de abril se mantendrán condiciones climáticas estables y mayormente soleadas, con temperaturas cálidas y variaciones ligeras en la intensidad del viento.

Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 29 grados centígrados, con vientos sostenidos entre los 5 y 25 kilómetros por hora, además de rachas que podrían oscilar entre los 26 y 37 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula, con un rango estimado entre 0 y 3 por ciento.

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Para la noche, se prevé una temperatura mínima de 13 grados centígrados, bajo un cielo mayormente despejado. Las condiciones de viento se mantendrán similares, sin cambios relevantes en la posibilidad de precipitaciones.

En el pronóstico extendido, para el sábado se espera una ligera disminución en la temperatura, con una máxima de 24 grados y mínima de 14, manteniéndose el cielo soleado y con rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora.

Hacia el domingo, se anticipa un descenso más marcado en las temperaturas, con máxima de 19 grados y mínima de 11, además de un aumento en la probabilidad de lluvia, que podría situarse entre el 10 y el 40 por ciento. También se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Protección Civil mantiene el aviso por vientos de ligeros a moderados en los próximos días, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente ante posibles ráfagas que podrían presentarse durante el fin de semana.

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