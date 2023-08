Pide Donald Trump que un nuevo juez escuche el caso de fraude electoral

Publicidad - LB2 -

El abogado de Trump, John Lauro, que apareció en cinco programas de entrevistas el domingo, sugirió que el caso penal se juzgue en el estado de West Virginia, donde Trump obtuvo el 68,6 % de los votos contra Biden en 2020.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó el domingo que el juez federal elegido al azar para supervisar el juicio que lo acusa de conspirar para anular su derrota en la reelección de 2020, no sería justo para él y debería ser reemplazado.

También dijo que el caso debería trasladarse fuera de Washington, donde los residentes votaron abrumadoramente en contra de él, y los posibles jurados se elegirían entre los votantes registrados.

Trump, en su plataforma Truth Social, dijo en mayúsculas: «No hay forma de que pueda obtener un juicio justo con el juez ‘asignado'», refiriéndose a la jueza federal de distrito Tanya Chutkan.

El Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Chutkan ha sentenciado a prisión a los 38 partidarios de Trump que comparecieron ante su tribunal acusados de varios delitos derivados de su participación en los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando 2000 partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos para protestar por la aprobación del Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden.

En cuatro de los casos que ha escuchado Chutkan, los fiscales no habían pedido ningún tiempo de cárcel para los acusados. Los medios de comunicación estadounidenses informaron que Chutkan, entre dos docenas de jueces federales que escucharon los casos del 6 de enero, ha demostrado ser uno de los sentenciadores más duros.

La semana pasada, un gran jurado federal en Washington entregó una acusación de cuatro cargos contra Trump solicitada por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. Trump se declaró inocente el jueves ante un juez federal, pero Chutkan ahora asumió el control del caso y planea fijar una fecha para el juicio en una audiencia el 28 de agosto.

El caso está siendo escuchado en el juzgado federal de Estados Unidos en Washington. El juzgado se encuentra a pocas cuadras de la Casa Blanca, donde se acusa a Trump de conspirar para revertir ilegalmente su derrota electoral, y del Capitolio, donde el entonces vicepresidente Mike Pence supervisó el conteo de votos del Colegio Electoral que certificó que Biden había ganado las elecciones de noviembre de 2020. En contra de las demandas de Trump, Pence se negó a devolver el voto a las legislaturas en los estados que Biden ganó por poco.

La comisión especialmente designada en la Cámara de Representantes examinó los disturbios detenidamente en audiencias públicas el año pasado y Chutkan desempeñó un papel en la recopilación de pruebas del comité.

Trump trató de bloquear la publicación de los documentos solicitados por la comisión afirmando el privilegio ejecutivo sobre el material, a pesar de que ya no era presidente y Biden había despejado el camino para que los Archivos Nacionales entregaran los documentos. Chutkan dictaminó que Trump no podía afirmar que su privilegio «existe a perpetuidad».

Chutkan escribió en particular: «Los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente».

En Washington, si el caso permanece en la capital nacional, Biden ganó por un margen de 92 % a 5 %, un factor preocupante para Trump porque los jurados serían elegidos entre votantes registrados.

Pero los jueces federales que supervisan los casos del 6 de enero, incluido Chutkan, han rechazado repetidamente las solicitudes de cambios de jurisdicción. En un caso, Chutkan falló en contra de un acusado que afirmó que el jurado tendría prejuicios políticos contra un manifestante acusado.

Chutkan dijo que el reclamo “no era una base apropiada para cambiar de lugar”, y escribió: “Las inclinaciones políticas de los miembros del jurado no son, por sí mismas, evidencia de que esos miembros del jurado no puedan considerar de manera justa e imparcial la evidencia presentada y aplicar la ley según las instrucciones del tribunal. ”

Las quejas de Trump contra Chutkan se produjeron cuando Lauro rechazó la premisa de la acusación federal que alega que Trump intentó de manera fraudulenta anular su derrota en la reelección de 2020.

El abogado dijo que los esfuerzos de Trump para tratar de evitar que el Congreso certifique la victoria de Biden equivalían a la libertad de expresión protegida constitucionalmente.

La acusación de Smith alegaba que Trump conspiró para defraudar al gobierno para mantenerse en el poder al hacer que Pence bloqueara la certificación del voto por parte del Congreso y enviara los nombres de electores falsos al Congreso que apoyaban a Trump en los estados que perdió por poco ante Biden.

“Cuando participas en la libertad de expresión, no estás cometiendo fraude contra el gobierno”, dijo Lauro al programa “State of the Union” de CNN. “Todo lo que alegas es libertad de expresión”.

“Preguntar es aspiracional; es libertad de expresión”, dijo sobre la demanda de Trump de que Pence pause la certificación del Congreso de la votación del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021 durante 10 días para que las legislaturas en algunos estados que Trump perdió puedan reconsiderar los resultados en sus estados. «Señor. Pence rechazó eso”.

La polémica justa del próximo juicio de Trump ya está en plena exhibición. Lauro dijo que se opondría a la oferta de Smith de una orden de protección de Chutkan para evitar que Trump divulgue en las redes sociales testimonios confidenciales del gran jurado en el caso u otros documentos que indiquen quiénes podrían ser testigos en su contra en el juicio.

Smith solicitó la orden de protección después de que Trump dijera el viernes en mayúsculas en el sitio de redes sociales Truth Social del que es copropietario: “¡Si me persigues, yo te persigo!”. La campaña de Trump dijo que la advertencia estaba dirigida a los oponentes políticos republicanos de Trump.

Chutkan le dio a Lauro y a otros abogados de Trump hasta las 5 p.m. el lunes, hora de Washington, para responder a la solicitud de Smith de la orden de protección.

“No estaremos de acuerdo en ocultar al público información no sensible, a la prensa”, dijo Lauro. “Estoy sorprendido de que la prensa no se haya alineado en contra de esta orden de protección propuesta”.

Mientras tanto, Trump continuó el sábado por la noche atacando a Smith y la acusación de que el expresidente intentó derrocar ilegalmente las elecciones.

En un mitin político en el estado sureño de Carolina del Sur, Trump dijo: “Lo llamamos una acusación falsa. Están tratando de hacer que sea ilegal cuestionar los resultados de una elección”, aunque, si es declarado culpable, enfrenta años de prisión.

Continuó desatando nuevos ataques contra Smith, llamándolo «enfermo mental», «trastornado» y «un hombre enfermo».

El caso de fraude electoral es la tercera acusación contra Trump en los últimos cuatro meses.

Otros casos alegan que él acumuló ilegalmente documentos de seguridad nacional altamente clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida después de dejar el cargo y que alteró ilegalmente los registros comerciales en el conglomerado de bienes raíces de su familia, la Organización Trump, para ocultar un pago de dinero secreto a una estrella de cine porno antes de su exitosa campaña presidencial de 2016. También podría enfrentar pronto nuevos cargos de fraude electoral en el estado sureño de Georgia.

Incluso con sus crecientes peligros legales, Trump es, de lejos, el principal contendiente entre los votantes republicanos para la nominación presidencial del partido en 2024, para competir nuevamente contra Biden, quien busca un segundo mandato.