    enero 6, 2026 | 9:50
    Prevé Protección Civil clima estable este martes y descenso térmico en los próximos días

    Redacción ADN / Agencias
    Se esperan días con viento fuerte y temperaturas mínimas de hasta 3 grados, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Municipio de Juárez registrará condiciones climáticas mayormente estables este martes 6 de enero, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Dirección General de Protección Civil, con cielo mayormente soleado y temperaturas templadas durante el día.

    Para este martes se prevé una temperatura máxima de 19 grados centígrados, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de precipitación se mantiene mínima, entre 0 y 1 por ciento.

    No obstante, las autoridades mantienen un aviso preventivo por temperaturas mínimas inferiores a los 8 grados centígrados, ya que durante la noche se espera una mínima de 8 grados, cielo mayormente nublado y condiciones de viento similares, sin probabilidad significativa de lluvia.

    Para los próximos días, el pronóstico advierte variaciones relevantes en el clima, principalmente por descenso en las temperaturas y aumento en la intensidad del viento, lo que podría generar condiciones de riesgo durante la noche y madrugada.

    Este miércoles se anticipa una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 7 grados centígrados, con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y probabilidad de precipitación variable, entre 4 y 50 por ciento, bajo un cielo parcialmente soleado. El aviso por baja temperatura se mantiene activo.

    En tanto, para el jueves se activa una alerta preventiva por frío, al estimarse una temperatura mínima de 3 grados y máxima de 16 grados, con rachas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora y probabilidad de precipitación de entre 5 y 15 por ciento. Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante el frío, especialmente en horarios nocturnos, y a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales.

