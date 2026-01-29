Prevé PAN firmar esta semana convenio para cubrir adeudo de predial en Juárez

Publicidad - LB2 -

El acuerdo permitiría pagar en 12 meses más de 9 millones de pesos que se arrastran desde 2012

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Partido Acción Nacional (PAN) podría firmar esta misma semana un convenio con la Tesorería Municipal para cubrir de manera diferida el adeudo de más de 9 millones de pesos por concepto del Impuesto Predial, correspondiente a un inmueble ubicado en el cruce de las calles 5 de Mayo y 16 de Septiembre.

El regidor Alejandro Jiménez informó que, tras recibir los requisitos formales para solicitar un convenio de pago, quedó abierta la posibilidad de que representantes del PAN acudan en los próximos días a suscribir el acuerdo administrativo, con el fin de evitar un procedimiento de embargo sobre el edificio partidista.

El adeudo, explicó, se arrastra desde el año 2012, y el convenio contemplaría un esquema de pago a 12 meses, que permitiría cubrir la totalidad del monto correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

“El tesorero del Comité Directivo Estatal, Gabriel Ceniceros, conoce ya los requisitos, y lo acompañarán en los trámites previstos esta semana para formalizar la firma y gestionar el primer pago del acuerdo administrativo”.

Jiménez detalló que la intención del partido es regularizar la situación fiscal mediante el mecanismo previsto en la normatividad municipal, luego de que el tema generara inconformidad entre dirigentes blanquiazules por la forma en que el Municipio inició el procedimiento de cobro.

El caso se hizo público luego de que el pasado 20 de enero la Tesorería Municipal notificara a PAN y PRI por adeudos millonarios del Impuesto Predial en Ciudad Juárez, donde Acción Nacional registra un adeudo aproximado de 9 millones de pesos, mientras que el Partido Revolucionario Institucional mantiene uno cercano a los 5 millones.

Las autoridades municipales han señalado que el cobro del predial se aplica conforme a la ley, sin distinción de personas físicas, morales o partidos políticos, y que los convenios de pago son una opción prevista para la regularización de adeudos históricos.