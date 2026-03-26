Presentará Academia Municipal de las Artes muestra en festival AMA la Primavera

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Estudiantes exhibirán avances en disciplinas artísticas ante sus familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Academia Municipal de las Artes (AMA), perteneciente al Instituto para la Cultura del Municipio (IPACULT), realizará una muestra interna como parte del Festival AMA la Primavera, con el objetivo de presentar los avances formativos de sus estudiantes ante madres y padres de familia.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la academia y contará con la participación de 45 alumnos activos, quienes integran los distintos talleres artísticos impartidos en la institución.

“Es un ejercicio que fortalece su confianza, su expresión y su desarrollo escénico”.

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Durante la jornada se presentarán avances en disciplinas como break dance, canto, guitarra, piano, saxofón, teatro y violín, reflejando el progreso técnico y creativo alcanzado durante el trimestre.

La muestra está diseñada como un espacio de aprendizaje en condiciones reales, donde las y los estudiantes puedan desarrollar habilidades escénicas en un entorno cercano y seguro.

Este tipo de actividades también permite la interacción entre alumnos, docentes y familias, favoreciendo la retroalimentación y el fortalecimiento del proceso educativo.

Asimismo, autoridades destacaron que esta presentación forma parte de un proceso gradual que culmina con una exhibición final en un teatro, al cierre del semestre.

“Les permite enfrentarse por primera vez a un público”.

Con esta iniciativa, el IPACULT busca impulsar la formación artística en la ciudad, brindando espacios que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes en distintas disciplinas culturales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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