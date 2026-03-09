Presentan proyecto de inteligencia artificial para ahorrar agua en el campo juarense

Publicidad - LB2 -

Regidores analizan propuesta tecnológica para optimizar el riego en zonas agrícolas del municipio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural analizaron un proyecto tecnológico enfocado en el ahorro de agua en zonas agrícolas del municipio, mediante el uso de sensores y sistemas de inteligencia artificial.

La propuesta fue presentada por el director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, durante una reunión con la regidora y coordinadora de la comisión, Mayra Karina Castillo Tapia, y el regidor José Mauricio Padilla.

En el encuentro participó José del Río Mauricio, director ejecutivo de la empresa emergente Chuuk, quien explicó que la iniciativa contempla instalar sensores en parcelas agrícolas para monitorear variables como la humedad y el pH del suelo, información que sería analizada mediante herramientas de inteligencia artificial.

El objetivo del sistema es optimizar los procesos de riego y reducir el desperdicio de agua, particularmente en regiones con escasez del recurso hídrico, como Samalayuca y el Valle de Juárez.

De acuerdo con los desarrolladores, la tecnología permitiría medir con mayor precisión las condiciones del suelo, mejorar el aprovechamiento del agua y disminuir las pérdidas en los cultivos.

El proyecto surgió a partir del acercamiento de los emprendedores con la Dirección de Desarrollo Rural, dependencia que actualmente brinda acompañamiento técnico a la iniciativa.

Para poner en marcha el programa se estima una inversión inicial cercana a los 40 mil pesos, recursos que permitirían instalar los sensores y habilitar el sistema de monitoreo.

Las autoridades municipales informaron que el plan iniciará con parcelas demostrativas, cuyos resultados permitirán evaluar el impacto del sistema y determinar la posibilidad de ampliar su aplicación en otras zonas agrícolas del municipio.

