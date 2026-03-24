Presentan “Cruzada del Cambio” para mejorar imagen urbana en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Programa contempla inversión de 120 millones de pesos y participación ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal presentó el programa “Cruzada del Cambio”, una estrategia integral orientada a mejorar la imagen urbana de la ciudad mediante acciones coordinadas entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía.

El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el programa contempla una inversión de 120 millones de pesos, destinada a fortalecer labores de limpieza, mantenimiento y ordenamiento en espacios públicos.

- Publicidad - HP1

La estrategia incluye tres ejes principales: limpieza intensiva de la ciudad, reordenamiento urbano y campañas de concientización, dirigidas a comerciantes, empresarios, estudiantes y población en general.

“El gran reto no es únicamente limpiar o rehabilitar espacios, sino cambiar la forma en que los juarenses perciben y cuidan su ciudad”, señaló el funcionario.

El programa se desarrollará por etapas. La primera fase contempla la limpieza a detalle de banquetas, camellones, puentes y pasos a desnivel, mientras que la segunda se enfocará en el mantenimiento permanente mediante recorridos programados.

Además, se impulsarán acciones para mejorar la imagen de comercios e industrias, mediante visitas y exhortos para mantener en condiciones adecuadas sus instalaciones.

Entre los avances, se destacó la reestructuración del sistema de recolección de basura, que divide la ciudad en cuatro zonas operadas por distintas empresas, con el objetivo de optimizar el servicio.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente, evitando tirar basura, cuidando el mobiliario urbano y manteniendo limpios los frentes de viviendas y negocios.

La “Cruzada del Cambio” busca consolidarse como un modelo de transformación urbana sostenible, promoviendo la corresponsabilidad social y fortaleciendo la identidad comunitaria en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.