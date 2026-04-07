Presentan avances urbanos y económicos en reunión del CCE en Ciudad Juárez

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Autoridades destacan digitalización de trámites y crecimiento sostenido en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Representantes del Gobierno Municipal participaron como invitados en la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde se expusieron avances en materia de desarrollo urbano y crecimiento económico en la ciudad.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, asistieron la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, y la titular de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, quienes presentaron resultados de las estrategias implementadas en sus respectivas áreas.

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Durante su intervención, Morales Medina informó sobre el avance de la plataforma digital Juárez Conectado, en la cual actualmente se encuentran disponibles ocho trámites en línea, con el objetivo de agilizar la atención a la ciudadanía y modernizar los procesos administrativos.

Asimismo, destacó indicadores de crecimiento registrados en los últimos cinco años, entre ellos la consolidación de nuevos fraccionamientos y plazas comerciales en diversos sectores de la ciudad.

En este periodo se han realizado más de 174 mil trámites, como parte de las acciones orientadas a mejorar los servicios públicos y optimizar la gestión gubernamental.

Por su parte, Tania Maldonado Garduño presentó un informe enfocado en el fortalecimiento del desarrollo económico, con énfasis en la atracción de inversiones y la consolidación de actividades productivas.

Las funcionarias subrayaron la importancia de mantener la colaboración entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento sostenido de la ciudad.

La reunión fue encabezada por Fernando Suárez Cerón, quien coordinó la sesión mensual del organismo empresarial, en la que se reiteró la relevancia de estos espacios de diálogo para alinear estrategias de desarrollo económico en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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